Modica e la crisi economica del Comune, Aprile (Fi) indica la road map

Politica

"Le stime attuali indicano che potremmo trovarci in una inevitabile situazione di dissesto finanziario. Serve un governo di responsabilità, il sindaco ne prenda atto"

“Negli ultimi mesi, il nostro Comune ha palesato una grave difficoltà economico-finanziaria, giungendo a un punto critico che non può essere ignorato. Le stime attuali indicano che senza un intervento immediato e deciso da parte del governo nazionale, potremmo trovarci in una inevitabile situazione di dissesto finanziario che comprometterebbe la qualità dei servizi offerti ai cittadini e il futuro stesso delle nostre istituzioni”. Lo dice il commissario cittadino di Forza Italia a Modica, Giorgio Aprile.

“Le ragioni di questa crisi – prosegue Aprile – sono molteplici, complesse e profonde, sicuramente non tutte ascrivibili a questo scorcio di legislatura ma ad un decennio di cattiva gestione. L’inevitabile è ormai ad un passo. In questo contesto di difficoltà, è fondamentale che l’attuale maggioranza si scuota da una situazione di immobilismo e inizi a considerare l’urgenza di riformulare le proprie priorità, prenda coscienza e si assuma la responsabilità politica della situazione finanziaria attuale. All’attuale maggioranza non rimangono che due strade. La prima, prendere atto della situazione e formulare le proprie dimissioni. La seconda, una nuova azione di rilancio politico amministrativo con una forte connotazione di discontinuità rispetto al recente passato”.

“Un “reset” dalla attuale posizione politica – ancora Aprile – che ha una maggioranza con una guida politica forte ma monocolore e poggiata fortemente su un civismo che a nostro avviso ha concluso nei fatti la propria funzione con le elezioni. Posizione che genera confusione nell’elettorato del centrodestra che non si spiega come si può essere insieme al governo della Regione e del Governo Nazionale per poi essere inspiegabilmente avversari in ambito locale. Crediamo fortemente che il momento di difficoltà finanziaria richieda un’unione di intenti e di risorse. Invitiamo pertanto l’attuale sindaco a riflettere sulla opportunità di istituire al più presto un tavolo politico con tutti i partiti del centro destra al fine di rilanciare l’azione politico amministrativa. Redigere una Nuova Agenda di Governo che preveda priorità più aderenti al momento di difficoltà attuale e condivisa da tutte le forze politiche del centrodestra.