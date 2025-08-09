Modica e la festa della chiesa di Maria Ss. delle Grazie di contrada Barco, celebrazioni al via

Società

I riti a partire da domani. Martedì il corteo delle auto accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa fino a casa di una famiglia

La comunità cristiana della chiesa di Maria Santissima delle Grazie di contrada Barco a Modica è in festa. Programmate una serie di iniziative dal sapore relazionale molto intense. I festeggiamenti prenderanno il via domani mentre la giornata della processione è fissata per domenica 17 agosto. Il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella, sul significato dell’anno giubilare.

“In questo tempo di grazia e di misericordia – dice il parroco nel messaggio ai fedeli – siamo chiamati a essere pellegrini di speranza. La Chiesa ci invita a riscoprire la profondità della misericordia di Dio e a lasciarci trasformare dalla sua compassione. Bussando al cuore di Maria, dispensatrice di grazie, simbolo di tenerezza materna e di intercessione potente, ci riuniamo in questi giorni di festa per invocare la pace nei cuori, nelle famiglie, nelle comunità e nel mondo intero. La Vergine Maria, che accolse con fede il disegno di Dio e portò in sé la fonte della pace, Gesù Cristo, ci indica la via della riconciliazione dei cuori, della guarigione delle ferite e ci aiuti, in un mondo spesso segnato da tensioni e divisioni, a costruire ponti di comprensione e di amore”.