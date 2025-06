Modica e la marcia per la pace

Attualità

Il percorso di condivisione e riflessione è culminato sulla scenografica scalinata della chiesa Madre di San Pietro

Un’ondata di speranza e un forte messaggio di unità hanno attraversato ieri sera Modica, con la partecipata presenza al corteo della Pace. Cittadini di ogni età si sono ritrovati lungo il suggestivo corso Umberto per animare un percorso di riflessione e condivisione che è culminato sulla scenografica scalinata della chiesa Madre di San Pietro (nella foto di Massimo Poidomani).

L’iniziativa ha visto diversi interventi che hanno toccato temi cruciali legati alla pace, alla solidarietà e alla necessità di un dialogo costruttivo in un mondo sempre più frammentato. Le parole pronunciate hanno risuonato tra le antiche pietre di Modica, rafforzando il senso di comunità e l’impegno comune per un futuro più sereno.