Modica e la nuova giunta Monisteri, Poidomani (Pd): “La sindaca ha scelto di non scegliere”

Politica

"Molto rumore per nulla. E' questo il cambiamento promesso alla città?"

“La nuova (sic!) giunta Abbate-Cuffaro-Minardo-Monisteri (in ordine alfabetico) è nata. Un parto spontaneo, indolore e senza traumi per il neonato. Definirla un’operazione gattopardesca sarebbe un errore: il “cambiare tutto perché nulla cambi”, presuppone ragionamenti, logiche politiche, strategie. E soprattutto scelte. Tutto questo nella nuova operazione manca. La sindaca ha scelto di non scegliere, di galleggiare e di aspettare. Ha volutamente lasciato aperta la porta al suo mentore Abbate, sperando che questi si decida a chiamarla, che le chieda perdono e che ritorni, entrando dalla porta principale”.