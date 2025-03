Modica e la polemica sui temporary store, l’ex maggioranza chiarisce perché non ha permesso che il punto passasse in consiglio

Attualità

"Il Pd si presta ancora una volta a fare da stampella ai sostenitori del sindaco. E così non va"

“Al termine della seduta del consiglio comunale del 24 marzo, il dato politico che emerge è uno e incontrovertibile: il Pd si presta ancora una volta a fare da stampella all’ex maggioranza rimasta a supporto del sindaco. E per farlo calpesta uno dei suoi principi cardine: l’appartenenza al mondo dell’associazionismo. Grazie ai voti dell’ex opposizione di Sinistra viene infatti bloccato l’emendamento presentato da noi consiglieri Dc – Siamo Modica – Gruppo Misto con il quale avevamo chiesto che fosse coinvolto il mondo delle associazioni di categoria nella costituzione di una apposita commissione comunale per esaminare il nodo dei “temporary store”. Proprio in nome della trasparenza, parola usata e abusata dal sindaco in tutte le sue dichiarazioni, avevamo chiesto che fossero coinvolti i commercianti del centro storico in una discussione che li riguarda molto da vicino. E invece, inspiegabilmente, i nove consiglieri di minoranza (Prendiamoci Cura e Modica al Centro) hanno eretto un muro a questa che continuiamo a ritenere una richiesta legittima”. Così i 12 consiglieri dell’ex maggioranza chiariscono perché si sono astenuti, scelta che ha determinato le feroci critiche da parte dell’amministrazione.