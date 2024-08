Modica e la rapina a mano armata in centro durante la movida, Confcommercio: “Interesseremo il prefetto”

Attualità

Moncada: "Episodio che deve farci riflettere e compiere determinate scelte"

Il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, d’intesa con il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, interesserà il prefetto di Ragusa facendo riferimento all’incredibile episodio che è accaduto lunedì sera, intorno alle 22, quando un malvivente incappucciato, nel pieno della movida estiva, è entrato all’interno di una tabaccheria a due passi della centralissima piazza Matteotti per effettuare una rapina a mano armata.