Modica e la riscossione dei tributi, il sindaco Monisteri: “Confronto sereno per tutelare le esigenze di ogni cittadino”

Attualità

Il punto di vista del primo cittadino dopo l'appuntamento di ieri sera

Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo l’incontro di ieri sera (nella foto) sulla riscossione dei tributi: “Le volontà condivise di risolvere i problemi portano a confronti fruttuosi come quello di ieri sera fra i rappresentanti di alcune associazioni della città che si occupano di sociale e di diritti dei cittadini e la nostra Amministrazione. La riscossione dei tributi è un tema delicato e la nostra volontà, manifestata anche al tavolo di questo incontro, è di difendere i diritti/doveri di ogni modicana e di ogni modicano, garantendo che ognuno assolva al proprio compito di contribuente nella maniera e nei modi più opportuni. Insieme al vicesindaco Saro Viola, agli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, alla presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e ai vertici della Creset, abbiamo ascoltato punti di vista e proposte concrete, abbiamo condiviso vie possibili di soluzione che salvaguardino le fasce deboli e aiutino il contribuente nell’assolvimento del suo compito”.