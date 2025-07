Modica e la viabilità in occasione della festa di San Pietro, Confcommercio: “Accolti i nostri suggerimenti”

Attualità

"Le risposte arrivate sono state soddisfacenti. La sinergia fa la differenza"

“I suggerimenti che abbiamo fornito all’amministrazione comunale per la pianificazione della viabilità in occasione dei festeggiamenti del patrono San Pietro apostolo, tenutisi nell’ultimo fine settimana, sono stati accolti dall’amministrazione comunale. E devo dire che le risposte, in termini di operatività e di ricadute, sono risultate soddisfacenti”.

Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada (nella foto), il quale aggiunge che “tutta la viabilità è stata discussa con noi ed è assolutamente innovativa rispetto agli anni scorsi. Tiene conto delle esigenze degli ambulanti, le cui bancarelle rappresentano il segno costante e storico della festa di San Pietro, dei commercianti della zona e dell’interesse complessivo della sicurezza di tutti i cittadini presenti in questi giorni di festa. Un altro passo avanti fatto insieme a dimostrazione, ancora una volta, che con l’ascolto reciproco si possono fare piccole e grandi cose. Per quanto abbiamo avuto modo di appurare, la gestione di una materia così delicata è stata portata avanti con attenzione, riuscendo a garantire quelle indicazioni supplementari che la collettività si attendeva. Riteniamo che la collaborazione, come accaduto anche in questo caso, dia sempre buoni frutti”.

