Modica e le bollette esose, assemblea cittadina promossa dalla Cgil per formulare una proposta da portare all’attenzione del consiglio comunale

Attualità

All'incontro era presente anche il sindaco Monisteri con cui si terrà un confronto specifico nei prossimi giorni

Una buona partecipazione e confronto costruttivo all’assemblea cittadina promossa dalla Camera del Lavoro di Modica insieme a un ampio cartello di otto associazioni del territorio, ha caratterizzato la riunione tenutasi giovedì 27 marzo presso l’auditorium Pietro Floridia. Al centro del dibattito, la delicata questione delle cartelle esattoriali relative ai tributi Tari e Acqua, recapitate in massa ai cittadini con riferimento a dieci annualità pregresse (dal 2014 al 2024). L’incontro, introdotto da Piero Pisana a nome della Cgil, ha visto la partecipazione delle principali forze politiche cittadine – Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana – e di un autorevole cartello di realtà associative cittadine in un clima di confronto pacato ma deciso. La sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha accolto l’invito della Cgil e ha preso parte all’iniziativa, un gesto ritenuto “non scontato” e fortemente apprezzato dagli organizzatori. Nel suo intervento introduttivo, Salvatore Terranova ha ribadito il carattere costruttivo dell’assemblea, non orientata alla contrapposizione ma alla proposta. È stata infatti presentata una richiesta chiara e condivisa: prolungare il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali da 60 a 120 giorni, così da garantire ai cittadini tempi congrui per la verifica, la raccolta di documentazione e l’eventuale rateizzazione del dovuto.