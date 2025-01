Modica e le sette tele recuperate

Società

Erano chiuse in uno scatolone e rischiavano di finire nell'immondizia

Erano piegate all’interno di uno scatolone in una stanzetta della canonica della chiesa del Carmine a Modica. Sembravano immondizia e probabilmente il loro destino sarebbe stato quello di finire in un cassonetto dell’indifferenziata se qualcuno non ne avesse intuito la provenienza e soprattutto il valore storico e artistico. Dal loro ritrovamento sono passati quattro anni ed oggi, grazie alla segnalazione della sovrintendenza ai beni culturali e al lavoro dell’on.Ignazio Abbate, sono state consegnate nelle mani di una maestra artigiana che li riporterà al loro splendore. Parliamo delle sette tele risalenti alla fine del XVIII secolo: il restauro è stato finanziato dalla Regione.