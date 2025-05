Modica e le tariffe per usufruire della chiesa e del chiostro di Santa Maria del Gesù per eventi privati, è polemica

Attualità

La denuncia di D'Antona di Sinistra Italiana dopo la deliberazione dell'amministrazione comunale

Con una apposita deliberazione l’Amministrazione comunale di Modica ha stabilito delle tariffe per la concessione a privati del complesso costituito dalla chiesa e dal chiostro di Santa Maria del Gesù di Modica Alta (nella foto) per l’organizzazione di eventi quali matrimoni, banchetti di nozze, feste private e servizi fotografici.

Dall’atto deliberativo si prevede un uso privatistico temporaneo del complesso mentre nulla emerge sulla possibile volontà di rendere fruibile alla generalità dei cittadini, modicani e turisti, il bellissimo monumento.