Modica e lo sciopero dei netturbini revocato, il sindaco Monisteri: “Dialogo, ascolto e rispetto reciproco elementi essenziali per trovare soluzioni”

Attualità

"Assunti impegni ben precisi dal punto di vista economico che intendiamo attuare"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, e Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, hanno diffuso una nota sullo sciopero revocato dai netturbini. “Il dialogo, l’ascolto e il rispetto reciproco sono elementi essenziali per risolvere i problemi e trovare le soluzioni comuni e utili. Abbiamo appreso con piacere la decisione dei sindacati di revocare lo sciopero dei lavoratori Igm a Modica proclamato per oggi 20 marzo 2025. Come Amministrazione comunale, abbiamo assunto impegni precisi dal punto di vista economico e di rispetto delle scadenze nei confronti dell’azienda per permettere di saldare le spettanze arretrate agli operatori ecologici che ogni giorno, con senso del dovere, mantengono Modica pulita”.