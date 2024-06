Modica, è morto l’imprenditore avicolo Lucio Giannone

Attualità

Aveva 79 anni. Si è spento dopo una malattia

E’ morto l’imprenditore avicolo modicano Lucio Giannone (nella foto), vertice dell’azienda AviMed. Il 14 novembre avrebbe compiuto 79 anni. Si è spento dopo una malattia. Giannone, il cui vero nome era in realtà era Raffaele, anche se da tutti conosciuto come Lucio, era molto noto in città sia come imprenditore nel settore avicolo sia per il suo carattere che lo rendeva una persona affabile, cortese e soprattutto ben voluta da tutti. Grazie al suo impegno, Avimed è diventata negli anni una delle aziende di settore più importanti d’Italia.

