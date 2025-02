Modica, è morto “Marcellu ‘re Gelati”

Attualità

Da anni combatteva contro un brutto male. Per la città una figura iconica

E’ deceduto Marcello Crucetta (nella foto), alias “Marcellu ‘re Gelati”. Aveva 65 anni. Amato da tutti per la sua cordialità e disponibilità, da anni combatteva con un brutto male. La notizia è stata confermata con un post del sindaco, Maria Monisteri. “Il dolore di una notizia che lascia in me amarezza e tristezza. Con Marcello Crucetta scompare una figura che ha nobilitato la nostra città. ‘Marcello dei gelati’ era ormai un punto fermo, un’istituzione di Marina di Modica. Ha lottato con ogni sua energia contro la malattia che da anni lo martoriava. Un abbraccio ai suoi cari e ai tantissimi che come me, gli vogliono bene. Buon viaggio Marcello. Che il cammino ti sia lieve”.