Modica, è nata la Terra di Matteo: associazione no profit a sostegno delle famiglie con bambini affetti da autismo

Società

Il papà di un ragazzino che oggi ha 12 anni: "Abbiamo creato questa realtà che intende sensibilizzare la società sull'autismo"

La ‘Terra di Matteo’ è un’associazione no profit a sostegno delle famiglie con bambini affetti da autismo che è nata concretamente in questi giorni ma che ha già al suo attivo numerose iniziative. L’associazione nasce dalla volontà di Graziano La Terra papà di Matteo un ragazzino che oggi ha 12 anni e che all’età di due anni ha ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico

“Accettare la diagnosi non è stato facile – racconta Graziano – ma poi capisci che tuo figlio ha bisogno di te e allora ti rimbocchi le maniche e inizi questo viaggio che ti porterà insieme a tuo figlio a scoprire le storie di tanti altri bambini e famiglie che come noi ogni giorno devono affrontare questo percorso.”

Ed è così che piano piano nasce l’idea di creare l’associazione “La Terra di Matteo” per sensibilizzare la società sull’autismo. “Ringrazio Marcello Sarta per avermi aiutato a realizzare questo progetto. Il mio obiettivo, infatti, non è solo quello di pensare al presente di Matteo e degli altri bambini ma soprattutto al loro futuro. Dare loro la possibilità di studiare all’università e di lavorare”.

Per Marcello Sarta la collaborazione è nata spontanea: “Dopo aver conosciuto il piccolo Matteo ho sposato la causa integrandomi attivamente nella costituzione dell’associazione no profit“

La storia di Matteo ha anche ispirato il famoso e talentuoso musicista modicano, Joseph Lu, che “Qualche tempo fa – racconta papà Graziano – mentre si trovava nel mio studio, conoscendo la storia di Matteo e sapendo il potere terapeutico della musica lo invita a suonare il piano, Matteo in un primo momento si rifiuta poi quando gli chiedo: ”Suoneresti per me” inizia a farlo senza mai aver preso lezioni e da quelle note si apre un mondo”.

Joseph capisce che Matteo ha un dono speciale e su queste note costruisce il brano “Power of Love” per il quale riceve la nomination al Wea World Entertainment Awards di Los Angeles Il 31 gennaio 2025 come tributo alla forza dell’amore che supera ogni barriera nella giornata dell’ AutismAwareness Day (Waad)

Il brano ‘Power of Love’ è un progetto musicale che nasce dal cuore di Joseph con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e garantire una vita piena ed autonoma a coloro che vivono con lo spettro autistico.

“Ringrazio Joseph per aver messo il suo talento e la sua disponibilità a favore di Matteo e di tutti i bambini autistici. Quello che ha realizzato è davvero speciale e gli siamo davvero grati per questa opportunità che dimostra come i nostri figli non hanno limiti ma se adeguatamente seguiti e supportati possono realizzare i loro sogni”.