Modica, è tutto pronto per Music ‘n’ Inclusion

La settimana internazionale della musicoterapia e delle arti inclusive in programma dall'1 al 7 luglio al castello dei Conti

Tutto pronto al Castello dei Conti di Modica, che si prepara ad ospitare, dall’1 al 7 luglio, la prima edizione di Music ‘n’ Inclusion, Settimana Internazionale della Musicoterapia e delle Arti Inclusive. Un’intera settimana di laboratori, mostre e convegni, ma anche eventi performativi serali che saranno offerti al pubblico esterno. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Gabriel Marcel, che da 25 anni organizza importanti manifestazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale. Oltre ai workshop riservati agli iscritti, la manifestazione offre diversi spettacoli ed eventi gratuiti. Si inizia il 2 luglio alle ore 21, musica con “L’amore è…un’altra musica”, quartetto imperfetto. Alla chitarra Sandra Cannì, al violoncello Martina Monaca, al violino Marina Zago, voce Milena di Rosa. Quattro giovani donne, ognuna proveniente da un background musicale unico. Il Quartetto Imperfetto presenta un programma musicale interamente dedicato alla donna.

La danza sarà protagonista il 5 luglio, alle ore 21 con “A mi manera”, spettacolo di flamenco ideato e diretto da Cetty Pandolfo (nella foto), che vedrà protagonista la Compagnia de Baile el Duende del Mediterraneo, formata da Cetty Pandolfo, Nicoletta Lizzio Sofia, Adele Militello, Norma Santisi, Daniela Russo, Gaia Simoni, Ketty Coco e Simona Santonastasio. “A mi manera” proporrà la stessa atmosfera che si vive in Spagna, visitando un tablao. Giorno 6 luglio sarà la volta del teatro, con Together alone, performance di teatro inclusivo itinerante, con coinvolgimento del pubblico diretta e ideata da Yves Favier. Un’esperienza di teatro musicale inclusivo, di musica, danza, gesti, recitazione, unica nel suo genere, dove si verrà proiettati nel flusso continuo che va dall’improvvisazione alla composizione e dalla composizione all’improvvisazione.