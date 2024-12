Modica, è una donna di origine austriache la vittima dell’incidente mortale a Treppiedi

Cronaca

L'episodio si è verificato dinanzi a un supermercato. La 74enne è stata investita da un camion che effettuava la retromarcia

Si chiamava Ariane Heeg (nella foto messa gentilmente a disposizione da Ragusa H24), la 74enne residente a Modica rimasta vittima dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina al quartiere Sorda. La donna, di origini austriache, è stata investita da un camion che faceva retromarcia. È successo nel piazzale adibito a parcheggio del supermercato Conad di contrada Treppiedi. Il camionista non si è accorto della presenza della pedone dietro il suo mezzo pesante e l’ha investita facendo retromarcia. La donna viveva da sola.