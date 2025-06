Modica, ecco i componenti della commissione straordinaria di liquidazione

Attualità

Sono Giuseppe Bartorilla, Giuseppe Sapienza e Giovanni Torre i tre componenti della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Modica. Bartorilla (nella foto) è il direttore generale del Comune di Taormina e dovrà assolvere a questo compito insieme al commercialista Sapienza e al dirigente di seconda fascia, Torre. Tutti e tre sono stati nominati dal presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente.