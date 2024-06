Modica, ecco il primo “santone” di San Pietro

Società

Presentato ieri sera nel corso di una iniziativa tenutasi in chiesa Madre

“Ieri è stata una bellissima serata. In cui abbiamo iniziato un percorso di comunità, insieme verso il recupero di una delle tradizioni più emozionanti della festa di San Pietro e cioè i santoni, le riproduzioni attraverso le cosiddette arti effimere dei dodici apostoli che con il loro andare verso il popolo annunciavano, simbolicamente, il messaggio di salvezza di Gesù. Una pratica che ci viene dai nostri padri e che, con il primo “santone” che raffigura San Pietro apostolo, rinnoviamo e innoviamo”. Così il parroco, il sacerdote Giuseppe Stella, durante la presentazione del progetto, ieri sera in chiesa Madre, a cura dell’associazione Kalicantun, rappresentata da Giuseppe Walter Buscema e da Pierpaolo Ruta. L’associazione Kalicantun affianca la parrocchia di San Pietro nella realizzazione di questo progetto che vedrà il pieno compimento nell’anno giubilare del 2025.