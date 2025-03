Modica, egiziano infastidisce i passanti: fermato dalle forze dell’ordine

Cronaca

Un paio di segnalazioni al quartiere Sacro Cuore

Un uomo di origine egiziana è stato fermato dalle forze dell’ordine a Modica dopo aver ripetutamente infastidito i passanti. L’episodio, che ha destato preoccupazione tra i cittadini, si è verificato nel quartiere Sacro Cuore. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo avrebbe adottato un comportamento molesto nei confronti di diverse persone, avvicinandosi e rivolgendo loro frasi sconnesse e intimidatorie. L’interessato, di circa 30 anni, andava in giro scalzo e con i piedi sanguinanti. La prima segnalazione è arrivata da via Resistenza Partigiana, qualche ora dopo da piazzale Baden Powell nella cosiddetta Cittadella degli Studi. La situazione ha generato un clima di tensione e allarme, spingendo alcuni testimoni a contattare le autorità.