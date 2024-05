Modica: energia, equilibrio e salute nella conferenza promossa dall’Unitre

Società

L'incontro ha puntato i riflettori sul tema "Vivere ogni età"

Nell’ambito dei “Giovedì dell’Unitre” si è svolto a Modica l’incontro sul tema “Vivere ogni età: energia, equilibrio, salute”. Relatrice la dottoressa Cetty Giglio, farmacista, naturopata, esperta in omeopatia ed in nutraceutica. A portare il saluto della sede dell’Unitre della città della contea è stato Turi Di Rosa mentre Marcella Burderi ha effettuato un intervento introduttivo nel corso del quale ha fatto riferimento a Trotula de Ruggero, una delle prime donne medico vissuta intorno al 1200 che già sosteneva: “Le bellezza è il segno di un corpo sano e in armonia con l’universo” e seppe guardare al malato e non alla malattia. Giglio con la sua relazione ha preliminarmente evidenziato la sostanziale differenza tra la medicina tradizionale allopatica e la medicina omeopatica (nella foto da sinistra Di Rosa, Burderi e Giglio).