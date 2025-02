Modica, Enrico Guarneri sarà “Il paraninfo” al Garibaldi

Spettacoli

Sabato 8 alle 21 e domenica 9 alle 18,30 l'intramontabile commedia di Luigi Capuana con la regia di Antonello Capodici

Enrico Guarneri (nella foto), l’amato attore e comico siciliano, ritorna a Modica ospite della stagione di prosa del Teatro Garibaldi. Sabato 8 febbraio alle ore 21.00 e domenica 9 febbraio alle ore 18.30, Guarneri sarà il protagonista de “Il paraninfo”, intramontabile commedia di Luigi Capuana, in scena con la regia di Antonello Capodici. L’opera, tra le più brillanti e rappresentate anche a livello nazionale, trasporterà il pubblico nella Sicilia dei primi del Novecento, in un’idilliaca località ai piedi dell’Etna. Qui, l’ex maresciallo della Guardia di Finanza Pasquale Minnedda, ormai in pensione, si dedica a un hobby singolare: combinare matrimoni. La sua missione, tuttavia, si scontra con sfide apparentemente insormontabili. Deve trovare marito a due ricchissime ma terribilmente poco attraenti sorelle, le Matamè. A dare vita al personaggio di Minnedda sarà l’eccezionale Enrico Guarneri, uno dei più amati interpreti della scena teatrale siciliana, che ne proporrà una versione più fresca, grazie anche alla regia innovativa di Capodici.