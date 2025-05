Modica, entrano nel vivo i lavori per la ristrutturazione della chiesa di Sant’Anna

Attualità

Sopralluogo del deputato regionale Ignazio Abbate che ha garantito lo stanziamento dei fondi per l'edificio di culto

Questa mattina, alla presenza della ditta esecutrice dei lavori e del parroco, don Crescenzio Mucia, l’onorevole Ignazio Abbate ha effettuato un sopralluogo in corrispondenza con l’inizio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Sant’Anna nel quartiere Dente a Modica. E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione anche in vista di un ulteriore aiuto economico necessario a riportare agli antichi splendori un edificio che è stato costruito alla fine degli anni 50 e quindi mai più oggetto di restauro e manutenzione.