Modica, esce di casa per buttare la spazzatura e si frattura la gamba per le pietose condizioni della strada

Attualità

E' stata la stessa donna, dolorante, a chiamare i soccorsi con il telefonino

Una donna esce di casa per buttare la spazzatura e finisce in ospedale dopo essere caduta, fratturandosi una gamba, a causa della strada dissestata dove sono posizionati i cassonetti della raccolta rifiuti (nella foto in alto). E’ successo a Modica, come racconta il QdR. La donna prestava attenzione alle condizioni pietose della strada, nella consortile variante San Filippo, dove una grossolana striscia d’asfalto è stata stesa alla meglio per eliminare le buche più grosse, ma non è stato sufficiente: la malcapitata ha difatti messo male un piede su un dislivello, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi una distorsione e, quel che è peggio, fratture al malleolo e alla gamba. La stessa donna, dolorante, ha chiamato i soccorsi col telefonino. L’ambulanza l’ha subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è stata operata. Ne avrà per 2 mesi. Questa strada non è l’unica, nel comprensorio modicano, a versare in simili condizioni pietose, con gravi rischi per automobilisti, ciclisti, ma soprattutto pedoni, come ha sperimentato suo malgrado sulla propria pelle la malcapitata donna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA