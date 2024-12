Modica, esplode bomba carta. In frantumi i vetri della chiesa di San Domenico accanto al palazzo municipale

Cronaca

L'episodio è accaduto in serata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

Una bomba carta lanciata da ignoti è esplosa poco fa in via San Domenico, una stradina adiacente al Municipio di Modica. Il fragore ha fatto tremare i vetri delle abitazioni limitrofe ed ha mandato in frantumi quelli della chiesa di San Domenico. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La stradina è stata chiusa in via precauzionale. Non si registrano danni a persone, per fortuna. Poco dopo un’altra bomba carta è esplosa in via Portosalvo.

