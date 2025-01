Modica, esplode bomba carta. Indagini della polizia locale

Cronaca

L'ordigno calato all'interno di un contenitore dei rifiuti. Ad agire sarebbe stato un uomo a bordo di una Fiat Punto

L’esplosione di una bomba-carta, poco prima della mezzanotte del 31 dicembre scorso, ha destato preoccupazione tra i residenti della parte alta di via Modica Ragusa, i quali hanno segnalato l’episodio alla polizia locale. Nella mattinata del primo gennaio, sono state immediatamente avviate le indagini e, a seguito di sopralluogo, è emerso come ignoti avevano collocato dell’esplosivo all’interno di un raccoglitore del vetro collocato nei pressi di un distributore di carburanti. La polizia locale è riuscita a visionare, a questo punto, alcune immagini della videosorveglianza dalle quali emerge che ad agire è stata una sola persona, arrivata sul posto a bordo di una Fiat Grande Punto bianca, la quale, dopo essere scesa dal veicolo, si è diretta verso il contenitore, ha collocato la bomba carta, dopo averla accesa, all’interno, ed ha avuto appena il tempo di salire in auto e muoversi prima che avvenisse l’esplosione violenta. La polizia locale adesso sta lavorando per risalire al proprietario del veicolo e, dunque, all’autore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA