Modica, esplosi due “Magnum”: non è stata una bomba carta

Cronaca

I carabinieri stanno indagando e gli autori potrebbero essere denunciati per il reato di danneggiamento

Potrebbero essere denunciati per il reato di danneggiamento gli autori dell’esplosione dei cosiddetti “Magnum”, petardi di grosso calibro che sono di libera vendita. I carabinieri di Modica, che insieme ai vigili del fuoco stanno svolgendo le indagini per il doppio boato che ieri si è verificato in città, hanno escluso che si tratti di bomba carta, che è un ordigno vietato dalla legge e che può portare al reato di intimidazione per chi lo esplode. I vetri che sono stati rotti dall’esplosione dei “Magnum”, invece, costituiscono, come detto, reato di danneggiamento.