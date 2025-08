Modica, evaso dagli arresti domiciliari provoca caos all’ufficio anagrafe

Cronaca

Il 50enne è andato in escandescenza costringendo il personale a interrompere il servizio. E' intervenuta la polizia

La polizia di Stato del commissariato di Ps di Modica ha arrestato un uomo di 50 anni, evaso dagli arresti domiciliari, dopo aver provocato disordini presso l’ufficio anagrafe comunale.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112 Nue per la presenza di una persona in evidente stato di agitazione. L’uomo, in escandescenza, ha costretto il personale dell’anagrafe a interrompere il servizio, causando la momentanea chiusura dell’ufficio per tutelare la sicurezza dei dipendenti e degli utenti presenti.