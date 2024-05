Modica, fiamme in un magazzino in disuso

Cronaca

Domato in poco tempo il rogo di materiali di risulta accatastati sul retro

Poco prima delle 13 di oggi in contrada Bugilfezza sono andati a fuoco materiali di risulta accatastati sul retro di un magazzino in disuso. Il fumo nero, visibile a distanza, ha fatto sì che qualcuno ricorresse al numero delle emergenze. I vigili del fuoco di Modica sono arrivati in pochi minuti, anche perché di ritorno da un intervento su Pozzallo. Il magazzino era recintato ed ha impedito l’uso dei mezzi antincendio a corredo della squadra. I pompieri hanno improvvisato spegnendo l’incendio utilizzando il sistema d’irrigazione sul terreno. L’arrivo del proprietario, avvisato telefonicamente, ha permesso l’apertura degli ingressi.

