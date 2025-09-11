Modica, fiamme in via Grimaldi. Centro storico sempre più off limits

Cronaca

Preoccupa l'escalation di episodi critici

Paura nel centro storico di Modica nella mattinata di giovedì, quando un incendio di natura dolosa ha interessato via Clemente Grimaldi, arteria parallela al corso Umberto. Le fiamme hanno avvolto le strutture in legno che rivestivano alcuni cassonetti della raccolta differenziata, collocati al servizio delle attività commerciali della zona. In pochi minuti il fuoco ha distrutto le coperture, sprigionando fumo denso che ha allarmato residenti e passanti.