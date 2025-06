Modica, finisce con l’auto in bilico addosso a un’altra vettura

Attualità

Il "curioso" incidente oggi pomeriggio al polo commerciale

Strano incidente al polo commerciale di Modica: forse una manovra azzardata, forse una distrazione, quello che è stato, insomma, ha fatto sì che un’Alfa Giulietta si sia ritrovata sopra un’altra auto rischiando di ribaltare. Per “ fortuna” è rimasta in bilico, senza subire troppi danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per metter giù l’auto. Alla fine molto spavento e qualche preoccupazione per le condizioni delle due auto.

