Modica, finisce fuori strada e precipita nella scarpata: illeso automobilista 20enne

Cronaca

L'episodio è accaduto lungo la via Nazionale

Un’auto finisce fuori strada in via Nazionale e precipita nella scarpata dopo aver sfondato il guardrail. E’ accaduto poco dopo la scorsa mezzanotte. Un 20enne modicano ha perso il controllo della propria Fiat Punto, sfondando la ringhiera di ferro e finendo nel burrone sottostante. Ha fatto un volo di circa dieci metri, terminando la corsa contro un’abitazione di via Trani. Il giovane è, fortunatamente, rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia.

