Modica, fissati i funerali di Pluchino: è la vittima dell’incidente stradale sulla strada che porta al mare

Attualità

Le esequie mercoledì mattina alle 10,30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista

Sono in programma mercoledì mattina, alle 10,30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, i funerali di Antonino Pluchino (nella foto). E’ l’88enne rimasto vittima dell’incidente stradale di questa mattina sulla Modica mare. Pluchino lascia la moglie e due figli. In città era molto conosciuto perché era stato il titolare di un’autoscuola da sempre molto apprezzata. Ancora nessun aggiornamento, invece, sulle condizioni della 32enne sciclitana ricoverata in ospedale a Catania e che ha subito gravi ferite. La giovane, però, non sarebbe in pericolo di vita.

