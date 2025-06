Modica, Forza Italia: “Puntiamo alle chiusure domenicali per tutto l’anno”

Eppure questo sindaco, che proviene anche da esperienze amministrative relative ai servizi sociali, dovrebbe conoscere, analizzare, eviscerare e far proprie, le esigenze di tanti impiegati, commessi, magazzinieri, ragionieri, esperti d’ogni genere, che con il loro assiduo, meticoloso e silenzioso lavoro giornaliero, contribuiscono a tenere in piedi l’economia di questa città. Un primo cittadino che dovrebbe essere vicino alle famiglie che dovrebbe essere dalla nostra parte e supportarci nel trovare soluzioni ideali e compatibili con le aziende ed imprese per regalare proprio alle famiglie, anello fondamentale di ogni società evoluta, la domenica come giorno fondamentale di vita domestica e riposo. Forza Italia è fuori da ogni logica forma di mediazione finta, di compromessi che simulano di chiudere occhi ed orecchie. Nell’interesse della città e dei cittadini per questo faremo trincea su questo per noi importantissimo argomento: “la domenica, saracinesche abbassate per tutte le attività!” Forza Italia è e sarà sempre presente con la penna, con le idee, le parole ed il fiato. Si, proprio questo fiato, sarà sempre sul collo di chi amministra, e al momento non benissimo visti i risultati. Forza Italia adesso è sempre più presente in città, nei comparti produttivi, sociali e vicino ai cittadini e difenderà, come in questo caso, con energia anche i diritti dei lavoratori e delle proprie famiglie.