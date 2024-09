Modica, gambiano dà in escandescenze e blocca anche una visita turistica

Cronaca

L'uomo aveva brandito un pezzo di legno roteandolo in una via del centro storico e creando una situazione di pericolo per i presenti

E’ stato individuato in poche ore e denunciato alla Autorità giudiziaria un cittadino extracomunitario dl Gambia – richiedente protezione internazionale – che qualche giorno fa, per futili motivi, aveva brandito un pezzo di legno roteandolo in una via del centro storico e creando una situazione di pericolo per i presenti.

Gli agenti del commissariato di Ps di Modica, raccogliendo le opportune informazioni in merito alle fattezze dell’autore, lo hanno individuato presso la sua abitazione e identificato per un 19enne del Gambia mediante i successivi accertamenti fotodattiloscopici. Grazie alle preziose testimonianze di taluni passanti, sono state altresì acclarate le condotte violente del giovane, infatti lo stesso, all’improvviso e senza alcun motivo, dava in escandescenza alla presenza di più persone, per lo più turisti, sproloquiando e poi dileguandosi tra le viuzze del centro storico.

Fra l’altro la condotta esagitata del giovane determinava l’interruzione momentanea di una visita turistica itinerante, pertanto questi veniva denunciato anche per interruzione di pubblico servizio. La rapida ed efficace attività investigativa, frutto di una ampia conoscenza del territorio e della costante presenza sullo stesso, consentiva ai poliziotti di individuare subito il responsabile.