Modica, gioca al lotto 100 euro e ne vince oltre 237mila

Società

Centrato un terno secco sulla ruota nazionale

Centrata a Modica una delle vincite più alte del 2025 al Lotto. Un fortunato giocatore porta a casa ben 237.500 euro grazie a un terno secco sulla ruota nazionale, giocando i numeri 15, 18 e 22 con una puntata complessiva di 100 euro. La vincita, segnalata da Agimed, è la settima più alta dell’anno in Italia e rappresenta un evento eccezionale per la città dove raramente si sono registrati premi di tale ammontare. L’identità del vincitore non si conosce. Ed è caccia al fortunato scommettitore.

