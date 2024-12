Modica, Giorgio Aprile nominato commissario di Forza Italia

Politica

Il direttivo provinciale si è riunito a Scicli per fare il punto della situazione

Il direttivo provinciale di Forza Italia si è riunito a Scicli, nella segreteria del partito cittadino, per fare il punto della situazione dopo la chiusura del tesseramento lo scorso 30 novembre. L’occasione è stata utile, fra l’altro, per nominare il nuovo commissario cittadino di Modica. Si tratta di Giorgio Aprile, già assessore comunale a palazzo San Domenico. Aprile, che aveva aderito al partito qualche mese fa, adesso dovrà lavorare per ricostruire Fi a Modica in vista del congresso cittadino che quasi di certo si terrà nel mese di febbraio. Nel corso della riunione del direttivo, è stato anche ratificato l’ingresso nel partito del gruppo di Ispica con in testa il sindaco Innocenzo Leontini, i due assessori Massimo Dibenedetto e Lorenzo Ricca oltre alla consigliera Ketty Roccasalva.