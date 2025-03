Modica, grande attesa per il concerto di Joseph Lu

Spettacoli

Il pianista dei sogni pronto a esibirsi venerdì sera al teatro Garibaldi con la direzione di Vince Tempera

Vince Tempera, che ha scritto un bel pezzo di storia della musica in Italia dagli anni Settanta ad oggi, aggiunge al suo palmares di talent scout anche il pianista Joseph Lu, artista modicano di indubbie capacità, dopo aver svelato al mondo talenti straordinari come Fabio Concato, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorello, Gianluca Grignani.

L’occasione è offerta dalla conferenza stampa di presentazione (nella foto da sinistra D’Arrigo, Lu, Tempera e Sparacino), questa mattina, dello spettacolo che il “pianista dei sogni” terrà al Teatro Garibaldi venerdì 28 marzo alle 21 diretto proprio da Vince Tempera che si avvarrà del supporto di altri dieci musicisti che accompagneranno Joseph Lu nel viaggio onirico fatto di note e sensazioni.

“Joseph Lu – commenta Tempera – è il pianista poeta, un po’ come Chopin. Un pianista che si lascia trascinare dalle sensazioni. Lui con i suoi brani melodici ha la capacità di legare le generazioni. Ho ritenuto con convinzione di poter supportare artisticamente questo musicista che apprezzo anche come persona”.

L’incipit di un rapporto che sembra destinato a durare nel tempo è una storia curiosa, quella che ha spinto il direttore d’orchestra a conoscere Joseph Lu. Sono gli spartiti della giovane età quasi abbandonati e custoditi dalla moglie sotto il letto. La loro scoperta e la loro lettura hanno dato vita a questo sodalizio che si è concretizzato in un concerto, proprio dal claim “il pianista dei sogni”, che partirà da Modica per toccare città italiane ed estere. Joseph Lu è reduce dal successo ottenuto negli Stati Uniti, a Los Angeles con il suo brano “Power of love“, che tratta il tema dell’autismo: un successo che lo riporterà presto in America. Vincitore del prestigioso premio “Caruso Tribute Prize” destinato alle eccellenze italiane.

“Questo concerto – dichiara Joseph Lu – sarà un viaggio tra immagini e musica che lascerà dietro di sé scie di sensazioni e di emozioni. Mette insieme il classico con il moderno per esaltare l’universalità della musica”.

Alla conferenza stampa erano presenti come testimonial, Sergio D’Arrigo, critico cinematografico, che ha parlato del rapporto tra musica e immagini, l’attore Alessandro Sparacino che darà voce e sostanza allo spettacolo musicale.