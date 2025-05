Modica, grave incidente in via Borrometi: un 14enne lotta tra la vita e la morte

Cronaca

Gravi conseguenze dopo lo scontro tra due scooter

Una profonda tristezza avvolge la comunità di Modica in seguito al terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pietro Borrometi. Il bilancio dello scontro tra due scooter è drammatico: quattro giovani sono rimasti feriti e uno di loro, un ragazzo di soli quattordici anni, versa in condizioni disperate.L’impatto, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno conducendo accertamenti accurati, ha coinvolto due ciclomotori che percorrevano la trafficata via cittadina. Su ogni mezzo viaggiavano due giovani.Il più gravemente ferito è apparso subito il quattordicenne, le cui condizioni hanno destato immediata preoccupazione nei primi soccorritori giunti sul posto. La serietà dei traumi riportati ha reso necessario un trasporto d’urgenza in elisoccorso (nella foto) presso il Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, polo sanitario di riferimento per questo tipo di emergenze.Attualmente, il giovane si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, dove un’équipe medica sta lavorando incessantemente per stabilizzare le sue condizioni e scongiurare il peggio. La città di Modica trattiene il fiato, stringendosi attorno alla famiglia del ragazzo in queste ore di angoscia e sperando in un miracolo. Le forze dell’ordine proseguono intanto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando sgomento e dolore tra i residenti.

