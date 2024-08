Modica, guida in stato di ebbrezza e mancato uso del casco: i controlli dei carabinieri

Cronaca

L'attività è stata svolta nel corso dell'ultima notte e ha visto impegnata una dozzina di militari

L’Arma dei carabinieri di Modica, in ossequio alla finalità preventiva che ne contraddistingue l’operato, anche durante la serata di venerdì, ha predisposto appositi controlli straordinari sul territorio della giurisdizione. Questa settimana è stata la volta della città di Modica, i cui automobilisti, destinatari di approfonditi controlli, effettuati sia lungo le strade del centro cittadino che nella fascia costiera, hanno potuto apprezzare un territorio della Contea illuminato dalle luci delle varie pattuglie dell’Arma. I servizi sono stati predisposti per garantire la sicurezza della circolazione stradale e disincentivare la commissione di reati predatori da parte di malavitosi.