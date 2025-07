Modica, i carabinieri e i momenti di legalità a Crisci Ranni

Attualità

Illustrata in maniera interattiva l'utilizzo del precursore e dell'etilometro

A conclusione dell’anno scolastico, i giovani, tra momenti di svago e convivialità, continuano gli incontri sul tema della legalità, questa volta a Crisci Ranni nel corso del Grest 2025 in piacevole compagnia dell’Arma dei Carabinieri. La legalità da concetto astratto si è trasformata in una vera propria esperienza concreta, vissuta a contatto diretto con chi la garantisce ogni giorno, ovvero i militari dell’Arma. Nel pomeriggio di giovedì scorso, nel parco urbano “Padre Basile” di via Fontana, questa gioiosa esperienza è stata vissuta dai ragazzi del Grest di Crisci Ranni, i quali si sono interfacciati in prima persona con il volto dello Stato, da cui sono protetti sin dai primi anni di vita.