Modica, i Cinque Stelle: “Solo accuse tra gli abbatiani e la sindaca. Nessuno pensa ai problemi della città”

Politica

Il commento dei pentastellati dopo l'ultima seduta del consiglio comunale

“Abbiamo assistito al Consiglio comunale di Modica e abbiamo avuto modo di vedere e ascoltare, con amarezza, che i vari componenti della famiglia Abbate-Monisteri continuano ad accusarsi a vicenda per le responsabilità del dissesto comunale, puntualizzando chi è il leader-capofamiglia, lanciandosi accuse per la falsa opposizione che i consiglieri di maggioranza (o ex maggioranza) fanno da qualche giorno, offendendo l’intelligenza dei modicani quando chiedono spiegazioni riguardo gli atti che, in precedenza, loro stessi hanno approvato”.