Modica: i consiglieri Cascino, Aurnia e Civello formalizzano la costituzione del gruppo consiliare denominato Voce Libera

Attualità

"Ci collochiamo all'interno dell'area del centrodestra e valuteremo gli atti che ci proporrà l'amministrazione comunale di volta in volta"

I consiglieri Margherita Cascino, Michelangelo Aurnia e Giorgio Civello, formalizzano la costituzione del gruppo consiliare denominato “Voce Libera” (nella foto sotto da sinistra Civello, Aurnia e Cascino).

“Il nostro gruppo si colloca all’interno dell’area del centrodestra e nasce dopo un confronto approfondito tra noi consiglieri, in linea con le nostre caratteristiche personali e professionali. Precisiamo sin da subito che non ci poniamo in un atteggiamento di opposizione, al contrario, abbiamo sostenuto con convinzione il sindaco Maria Monisteri sin dalla campagna elettorale con entusiasmo e abbiamo continuato a supportarne l’operato, anche nei momenti più delicati, come nella fase della dichiarazione dello stato di dissesto, affrontata con spirito di responsabilità e collaborazione. Nel rispetto del mandato conferitoci dai cittadini, valuteremo attentamente ogni atto che sarà sottoposto al Consiglio, riservandoci di esprimere voto favorevole ogni qualvolta lo riterremo coerente con il bene della comunità e in linea con i principi che ci guidano. Margherita Cascino, assumerà il ruolo di Capogruppo, mentre Michelangelo Aurnia sarà vicecapogruppo”.

