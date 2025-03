Modica, i consiglieri comunali dell’ex maggioranza bocciano i Temporary store. E scoppia una nuova polemica

Attualità

La Giunta Monisteri: "Hanno creato un danno non a noi, ma alla loro stessa città. Incredibile"

“Tra il paradosso e il grottesco, la linea di confine è sottile, a volte impercettibile. Stasera, quella che fu l’altra maggioranza diventata adesso, anche logisticamente in aula, l’altra opposizione, su quella linea ha tergiversato quando, con la ormai nota formula della ‘donabbondiana’ astensione, ha di fatto bocciato i Temporary Store nel centro storico, approvati dalle organizzazioni dei commercianti e degli artigiani e che rappresentano sicuramente uno dei percorsi possibili per ridare linfa al cuore della nostra città. Il paradosso di cui sopra, sta nel fatto che prima di astenersi e bocciare questa opportunità per Modica, i 12 consiglieri dell’altra opposizione, avevano emendato il testo proposto dalla nostra amministrazione come se, sostanzialmente, sistemando nel regolamento ciò che a loro dire andava sistemato, il testo avesse tutte le caratteristiche per essere approvato. Invece, emendato il testo, i 12 consiglieri, astenendosi durante il voto, hanno provveduto a bocciarlo (bocciando, dunque, anche i loro stessi emendamenti…) e mostrando così i muscoli dei numeri”. E’ quanto dichiara in una nota diffusa nel corso della notte la Giunta Monisteri, facendo riferimento a quanto accaduto lunedì sera in Consiglio comunale.

“Peccato però che, ancora una volta, i ‘muscoli’ dei 12 il danno non l’hanno prodotto alla nostra amministrazione in quanto tale ma alla città di Modica, la città dove vivono loro e le loro famiglie oltre che i loro elettori. Città verso cui la nostra amministrazione continuerà a dare il suo impegno e a lavorare per farla riemergere da quel periodaccio che ci ha portato a dichiarare dissesto. L’astensione dei 12 che ha bocciato i Temporary Store, ricade su quanti proprio in questi ‘negozi di breve durata’ aveva investito e su quanti, come le organizzazioni professionali, credevano come una delle vie di rilancio del centro storico. Pensiamo alla Cna e ai suoi iscritti e pensiamo ai commercianti di Confcommercio e a quegli esercenti del centro storico che abbiamo incontrato e che, seppur preponendo aggiustamenti al regolamento, avevano comunque accettato di buon grado quanto da noi deliberato. Invece, i 12 consiglieri hanno prima emendato e poi bocciato anche i loro aggiustamenti, preferendo andare contro a Confcommercio, Cna e commercianti e contro la città di Modica. Tutto questo per fare vedere che loro hanno i numeri e possono fare e disfare a loro piacimento. Appunto, disfare…”.