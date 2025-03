Modica, i consiglieri di maggioranza invitano la sindaca a prendersi cura della salute delle strade modicane

Attualità

Realizzata una mappa delle criticità nelle varie zone della città e nelle contrade

“La sindaca è invitata ufficialmente a prendersi cura della salute delle strade modicane”. Con queste parole, i consiglieri comunali dei gruppi “Democrazia Cristiana”, “Siamo Modica” e “Misto” lanciano un appello alla prima cittadina, stanchi di attendere interventi concreti sulle disastrate arterie della città.

“Era il 6 febbraio scorso quando il vicesindaco, con un post social, annunciava con orgoglio l’avvio di un’operazione di ripristino del manto stradale, promettendo interventi “a tappeto” in tutte le zone di Modica. La sindaca stessa, condividendo il post, parlava di lavori “realizzati e pianificati” per garantire condizioni di guida più sicure. Da allora, sono trascorsi 40 giorni e, secondo i consiglieri, nulla è stato fatto. Anzi, la situazione è peggiorata, con le buche che si sono trasformate in vere e proprie voragini, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni”.

Da ieri si è cominciato a sistemare le strade attraverso l’affidamento ad una ditta privata che è già intervenuta in via Sorda Sampieri ed oggi in via Sacro Cuore, ma i 12 consiglieri “dissidenti” di maggioranza temono che si tratti di un intervento isolato e non di un piano di ripristino organico.

Per sollecitare un intervento risolutivo, i consiglieri hanno realizzato una “mappa delle criticità”, individuando le buche più pericolose in diverse zone della città e nelle contrade. Sono pronti a fornire l’elenco completo all’amministrazione comunale, qualora lo richieda. Oltre al ripristino del manto stradale, i consiglieri chiedono anche una pulizia straordinaria delle strade, per rimuovere l’asfalto sgretolato che rende il fondo scivoloso e pericoloso, soprattutto per i motociclisti.