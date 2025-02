Modica, i consiglieri di maggioranza vicini alle posizioni dell’on. Abbate rispondono al vetriolo alla nota del sindaco

Politica

Continua il botta e risposta a sfondo politico che lascia presagire scenari dirompenti in chiave futura

“Prendo le distanze dal direttivo provinciale della Dc poiché́ ha dimostrato di non condividere la mia azione amministrativa e per la mancanza di rispetto verso il mio ruolo. Al contrario nel direttivo regionale della Dc ho sempre trovato interlocutori leali… E’ per questo motivo che oggi il mio progetto politico si pone come totalmente civico”.

“Basterebbero già queste affermazioni per capire quale e quanta confusione politica ci sia nella testa del sindaco Monisteri Caschetto, che nelle ultime settimane ha dedicato gran parte del suo tempo a rilasciare interviste e dichiarazioni. In poche righe dice tutto e il contrario di tutto. Non è d’accordo con la Dc però si trova bene con la Dc. E quindi lascia la Dc per buttarsi nel pieno civismo. In pratica rompe con l’on. Abbate, vicesegretario regionale vicario della Dc, ma contemporaneamente, accompagnata da un assessore della sua giunta, va alla prima del docufilm sulla vita di Totò Cuffaro. Un colpo al cerchio e uno alla botte? Non è che per caso il civismo sia un lasciapassare per un eventuale accordo con la sinistra modicana e pareggiare i conti in consiglio?“. E’ quanto scrivono in una nota i dodici consiglieri comunali di maggioranza vicini all’on. Abbate, vale a dire Piero Covato, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino, Rita Floridia, Massimo Caruso, Lorenzo Giannone, Leandro Giurdanella, Miriam Franzò, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Paolo Nigro e Elena Frasca.