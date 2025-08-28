Modica, i funerali di Roberta Occhipinti al santuario Madonna delle Grazie. Riflettori sull’incidente che le è costato la vita

Cronaca

Sull'altra auto una famiglia tunisina: sono rimasti feriti padre e figlio, illesa la mamma

Saranno celebrati sabato alle 16, presso il santuario Madonna delle Grazie, i funerali di Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri.

L’incidente (nella foto) è avvenuto sulla strada Marina di Ragusa-Santa Croce Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. A bordo dell’altra auto una famiglia di tunisini, papà e figlio che sono rimasti feriti, mentre la mamma è illese. Le circostanze esatte dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità. Subito dopo lo scontro, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, le sue condizioni erano troppo gravi e la 59enne è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La scomparsa di Roberta Occhipinti lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi del 118, che la ricordano per la sua professionalità e la sua dedizione. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.