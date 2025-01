Modica, i netturbini proclamano una giornata di sciopero: “Stipendi non ancora pagati”

Attualità

L'astensione dal lavoro è programmata per il 3 febbraio. La tensione è sempre più alta

Proclamato lo sciopero degli operatori ecologici a Modica per l’intera giornata del 3 febbraio. La decisione è stata presa da Fp Cgil, Uil trasporti e Fiadel che ribadiscono ancora una volta a chi di dovere, in particolare al prefetto di Ragusa, che da più di un anno si registrano notevoli ritardi nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori che sono alle dipendenze della ditta Igm del cantiere di Modica e l’ultimostipendio del mese di ottobre 2024, che, doveva essere erogato come da contratto entro e non oltre il 15 di novembre 2024 è stato bonificato il 18 dicembre 2024.

Questa la situazione messa nero su bianco dai sindacati:

Dicembre 2024 stipendio ad oggi non pagato

Novembre 2024 stipendio ad oggi non pagato

Ottobre 2024 stipendio effettuato per intero il 18.12.2024

Settembre 2024 saldo del 40 % effettuato il 27.11.24

Settembre 2024 acconto del 60 % effettuato il 13.11.24

Agosto 2024 acconto del 50 % effettuato il 19.09.24 e saldo effettuato il 18.10.24Luglio 2024 stipendio effettuato per intero il 10.09.24Giugno 2024 stipendio effettuato per intero il 25.07.24

Maggio 2024 stipendio effettuato per intero il 02.07.24

Aprile 2024 acconto del 50% effettuato il 03.06.24

Marzo 2024 acconto del 50% effettuato il 23.04.24 e saldo effettuato il 29.04.24acconto del 50% effettuato il 22.03.24 e saldo effettuato il 27.03.24stipendio effettuato per intero il 28.02.24

Dicembre 2023 stipendio effettuato per intero il 24.01.24

Novembre 2023 acconto del 50% effettuato il 21.12.23 e saldo effettuato il 29.12.23

Ottobre 2023 stipendio effettuato per intero il 30.11.23stipendio effettuato per intero il 25.10.23. “La situazione – chiariscono ancora i sindacati – è oramai divenuta insostenibile per tutti i lavoratori e le loro famiglie. Pertanto, si chiede all’Igm di adoperarsi fin da subito affinché ai lavoratori entro e non oltre la giornata odierna, venga saldato tutto il pregresso maturato, cioè la mensilità del mese di novembre e di dicembre 2024, nel caso contrario giorno 27 gennaio 2025 (lunedì) si effettueranno due ore di assemblea retribuita per ogni fine turno. Infine, è stato proclamato lo sciopero per il settore in oggetto per l’intera giornata del 3 febbraio 2025, nel rispetto della legge 146/90e s.m.i. e dell’accordo di settore del 1° marzo 2001. Lo sciopero dell’intera giornata per l’azienda nelle quale viene applicato il contratto Collettivo Nazionale in oggetto riguarderà tutti i lavoratori il cui turno avrà inizio nella giornata di lunedì 3 febbraio 2025, con la garanzia delle prestazioni indispensabili”.

