Modica, il Comune aderisce a “Scontrino zero molestie Sinalp”

L'iniziativa per fare conoscere il numero di telefono 1522

Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha dichiarato: “Fra le molte iniziative che, come Amministrazione comunale, abbiamo condiviso per sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza contro le Donne, una vera emergenza sociale che vive un momento di preoccupante recrudescenza, insieme all’assessore alle Politiche sociali, Chiara Facello, abbiamo deciso di sostenere il progetto Scontrino zero molestie Sinalp. Assieme ad espressioni del nostro consiglio comunale a cominciare dalla sua presidente, Maria Cristina Minardo, alle associazioni e ai gruppi che lavorano su questo delicato tema, abbiamo condiviso un progetto i cui destinatari sono le aziende commerciali della nostra città. Abbiamo approvato la delibera che invita le aziende commerciali ad inserire nella parte dello scontrino fiscale che identifica la ragione sociale di chi lo emette, anche il numero di telefono antiviolenza 1522, con la dicitura in rosso: “Telefono antiviolenza 1522 progetto comune di Modica e Rete Zeromolestie Sinalp”. E’ nostra intenzione promuovere anche altre iniziative finalizzate a far conoscere il numero di telefono 1522, attivando campagne a sostegno del suo utilizzo”.