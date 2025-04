Modica, il Comune sottoscrive due protocolli per ridurre l’uso della plastica monouso e diminuire le emissioni di Co2

Attualità

Intesa con l'azienda sammarinese Stei per l'ecocompatibilità e l'inclusione

Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La nostra amministrazione ha aderito al ‘Progetto Dispositivi Acqua’, firmando un protocollo d’intesa, a costo zero, con la Stei azienda sammarinese per l’ecocompatibilità e l’inclusione. Il piano ‘L’acqua che insegna alla sete’, doterà le scuole di moderni dispositivi di erogazione di acqua ‘pura’, fruendo del progetto ‘RiGenerazione Scuola’, varato dal Mim, il ministero dell’Istruzione e del Merito. Abitare il mondo in modo nuovo, vuole che la qualità dell’aria indoor sia requisito essenziale per il mantenimento della buona salute di chi va a scuola, favorendo anche lo sviluppo conoscitivo di ragazze e ragazzi. C’è un duplice obiettivo in questa iniziativa: la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso e la diminuzione delle emissioni di Co2: passaggi educativi per un reale rispetto dell’ambiente. I dispositivi, infatti, erogano acqua pulita e batteriologicamente pura, attraverso un’accurata filtrazione e un’azione germicida svolta dal sanificatore dell’aria che agisce con un elevato potere battericida su virus, spore e contaminanti. Tutto questo, in uno con un’efficace filtrazione e l’abbattimento delle polveri sottili. L’iniziativa, di forte impatto educativo, prevede il coinvolgimento attivo degli imprenditori del territorio cui chiediamo di valutare la disponibilità a partecipare, affittando spazi presenti sul dispositivo, il cui costo sarà deducibile fiscalmente e su cui inserire la denominazione della propria attività, ricevendo in cambio il placet della comunità. Per ogni dispositivo montato, Stei istallerà negli edifici scolastici un defibrillatore, suggellando la valenza di un’iniziativa che ha come fine la salute”.